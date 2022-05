Philippe est passionné dés son plus jeune

age par l’image, l’illustration, la photographie. De souche 100 % provençale il s’imprègne de cette lumière à la fois chaude et subtile, violente et douce, qui lui permet d’apprendre et de comprendre l’utilisation de la lumière.

Philippe se définit lui-même comme un généraliste de la photo. « Il y a tant a faire, tant de choses à voir et à montrer. Je ne veux pas me cantonner dans un secteur alors qu’il y a tant de richesses à capturer …. »

En 1999, il crée une agence de communication visuelle. La photo étant une des bases de cette communication, cette activité lui permet d’élargir encore son champ de compétences grâce a des clients dont la diversité va du domaine vinicole, en passant par l’industrie ou le prêt-à-porter.

Boulimique de l’image, il enchaîne les shootings qui vont l’entraîner dans le Monde entier, que ce soit pour la photo aérienne, l’hôtellerie de prestige, la gastronomie de luxe avec des maisons aussi prestigieuses que Hediard, les Champagne Mumm, la patrouille de France ou encore des marques tout aussi prestigieuses dans le prêt a

porter, la Mode, le packshot,l'industrie les personnalités …

Il collabore avec de nombreux magazines, et c’est en 2005 qu’il est remarqué par

l’une des plus grandes agences de presse, notamment pour ses magnifiques portraits

de stars. Depuis, deux autres agences l’ont pris sous contrat.



Aujourd'hui Philippe Doignon couvre les plus grands evenements de la planete, immortalise des stars qui lui accordent toute leur confiance pour des instants d’intimité, que se soit d’ordre public ou privée, et travaille sans distinction dans tous les secteurs d'activitées mais travaille egalement dans les secteur du luxe, de la mode, de l'industrie ... stars qui lui accordent toute l

Site web :Array Facebook : Philippe DOIGNON photographe



Mes compétences :

Banque

Banque d'images

Fashion

Hotel

Hôtellerie

Mannequin

Mode

Packshot

Photo

photo aérienne

Photographe

Photographie

Presse

Prêt à porter

restaurant