Philippe DOL

French Riviera

Golfe de Saint-Tropez

83120 Sainte-Maxime - France -

---------------------------------------------------------------------------------------------------

www.dolissimo.com

+33(0)6.44.85.66.07

-—-------------------------------------------------------------------------------------------------

30 ans d'étude et réalisation de jardins,

Participé avec le groupe Total à la restructuration des plages de Casablanca (Maroc)

Dessiné un jardin public "nouvelle génération" pour la ville de Meknes (Maroc)

Réfection paysagère de l'université de San-José (Costa-Rica),

Etude et réalisation du seul jardin Provençal en Alsace,

1° Paysagiste en Europe à avoir crée un Schow-Room,

Prêt à travailler sur des projet internationaux.

URGENT ! JE RECHERCHE UNE PERSONNE (Commercial) POUR DEVELOPPER MON ENTREPRISE.



Mes compétences :

Organisateur de concerts d'Opéra privé et public