Philippe DOMINGUES

- Actuellement, en poste au sein de l'ARS Ile de France au sein de l'inspection régionale autonomie et santé qui est rattachée au cabinet du Directeur général. Je contribue à la préparation et la réalisation de missions d'inspection programmées ou non dans le champ sanitaire et médico-social.



- Chargé de cours et de TD et Directeur de mémoire pour les étudiants infirmiers anesthésistes



- Titulaire du Master 2 Management des Organisations Soignantes délivré par l'Université Paris Est Créteil en partenariat avec l'IAE Gustave Eiffel et l'Ecole Supérieure Montsouris, j'ai exercé au CH Sud Seine et Marne pendant 17 mois comme cadre de pôle des services d'anesthésie, bloc opératoire et chirurgie (consultations, hospitalisation complète et ambulatoire).



- Diplômé en 2012 de l'IFCS Ecole Supérieure Montsouris et de l'université Paris Est Créteil (Master 1 Management et santé), j'ai auparavant travaillé en qualité de cadre de santé paramédical IADE en charge des services d'anesthésie et de surveillance post interventionnelle, de faisant fonction de cadre de santé en service de cardiologie pendant 1 an et comme formateur dans un institut de formations paramédicales pendant 3 ans. Au préalable, j’ai travaillé au SAMU 93 pendant 11 ans.



- Titulaire du diplôme universitaire " transport aérien et rapatriement sanitaire " et du certificat d’oxyologie paramédicale, j’ai effectué de nombreux rapatriements sanitaires et participé à la couverture médicale de nombreux évènements de grande ampleur comme des rallyes automobiles (Dakar, Rallye du Maroc) et des missions humanitaires ((Kosovo, Salvador)



- Je suis auteur aux éditions Studyrama de plusieurs ouvrages sur la préparation aux concours paramédicaux.



- J'ai collaboré au site web infirmiers.com pendant de nombreuses années



Mes compétences :

Gestion de projet

Santé

Gestion des risques

Chirurgie ambulatoire

Anesthésie

Gestion des ressources humaines

Formation