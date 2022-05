Philippe Dorise, né le 5 mai 1957, est Président du Groupe Dorise aujourd'hui leader en négoce d'équipement pour centre d'usinage. La société famillale Dorise SAS créée en 1923 était quand à elle, spécialisée dans le négoce de fournitures industrielles. La famille Dorise en est aujourd'hui à trois générations d'entrepreneurs. En cédant sa filiale Dorise SAS en 2015 Philippe Dorise abandonne son métier d'origine et se recentre sur son métier plus récent, le négoce d'équipement pour centre d'usinage.

Fondée par son grand-père, l'entreprise du Mans a d'abord été reprise par Jacques Dorise, son père, puis développée par son petit-fils, Philippe, le Président du Groupe qui dirige d'une main de maître l'affaire familiale.

A côté de la gestion de son entreprise, Philippe Dorise cumule plusieurs passions. A commencer par le théâtre, où il est monté sur les planches pendant 15 ans tant en premier qu'en second rôle. Cette passion pour la littérature et le théâtre est étroitement liée avec sa passion pour l'art. Philippe Dorise est aussi un féru d'équitation, cavalier depuis 45 ans. Il nous explique que cela l'aide à maîtriser sa concentration en règle générale. Outre l'art, la littérature et le sport, Philippe Dorise s'est un temps engagé dans la vie politique. En particulier pour la vie politique de sa région, où il participa aux élections départementales de 2014, sous l'étiquette de l'union de la droite et du centre.