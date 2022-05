Enseignant d'arts plastiques dans le supérieur pour des étudiants non spécialistes, mes activités se focalisent sur le rapport à l'art plus particulièrement dans ses pratiques contemporaines.



La réception active des œuvres contemporaines est envisagée comme une voie possible pour favoriser le rapport aux formes artistiques, actuelles ou anciennes.



Le programme ÉCHELLE : 1 vise à activer des œuvres contextuelles dans les locaux du département en associant les étudiants aux artistes dans des aventures artistiques chaque fois différentes.



Infos en ligne : http://blogperso.univ-rennes1.fr/philippe.dorval/



Mes compétences :

Arts plastiques

Art contemporain