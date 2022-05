Philippe DRAULLETTE

Diplômé Expert comptable, manager depuis plus de 30 ans dans des entreprises leaders, en cabinet d'audit et de conseil (11 ans chez PricewaterhouseCoopers et 9 ans chez PH Scacchi & Associés) puis dans un groupe coté de services aux entreprises.



Cette double expérience, d'auditeur conseil, puis d'opérationnel en entreprise m'a permis de développer des qualités professionnelles dans l'appréciation et la mise en œuvre de bonnes pratiques d'organisation, la gestion de risques et la production d'informations financières de qualité.



Mes compétences :

Audit

Microsoft Office

Consolidations

Finance

Formation

Comptabilité

Conseil

Encadrement