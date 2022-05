Philippe DREYFUS

Je relève depuis janvier 2015 les défis de la BI SAP au service des clients de Delaware Consulting de l’agence de Lyon.



Le positionnement du Groupe DelawareConsulting permet de proposer les meilleures solutions BI SAP grâce à BW, aux outils de la suite BI4, à HANA et aux nouveaux concepts BW sur HANA.



Je mobilise au quotidien l’expérience acquise en tant que responsable BW du groupe Casino, pendant près de 6 ans, sur les domaines tels que la relation client, la gestion de projet, l’encadrement et l’organisation de l’équipe, la veille technologique et les taches plus opérationnelles.



La satisfaction client, l’utilisation des meilleures solutions dans le contexte du projet et de l’éditeur, la prise de décisions dans un espace de responsabilités élargi et la bonne ambiance de travail, sont les moteurs qui m’animent au quotidien





Mes compétences :

Décisionnel

Gestion de projet

SAP

Sap bw