Philippe DROIT

Après des études de Droit Commercial j'ai créé ma propre entreprise de négoce de voitures.

Puis j'ai repris en 1983 une agence Fiat à Malakoff à la porte de Chatillon avec 4 salariés sur la D906 pour la transformer en une agence Renault en multipliant son CA par 20 et plus avec 14 salariés, 200 VN, 500 VO/an et 15 entrées atelier/jour jusqu'en 2001.

Mon bail commercial n'étant pas renouvelé, un promoteur ayant acheté les murs au propriétaire, fort de mon expérience, je suis devenu cadre commercial pour différentes sociétés de distribution automobile.

J'ai suivi l'évolution de la distribution automobile, acquis la maîtrise des logiciels informatiques, créé et géré un site internet.

Dans l'exercice de mes fonctions, j'ai aussi bien managé une équipe technique que commerciale, de l'embauche, l'organisation,... à la définition des objectifs tout en créant une synergie gagnante.