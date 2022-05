Philippe DUBERN

Après des expériences en Algérie et au Cameroun comme responsable d'un centre touristique, installation à Bordeaux d'un réseau de magasins Discount.

En 1994, création du concept CASH VIN à BORDEAUX 33.

En 2000,rachat d'un centre de Séminaires et base de Loisirs dans les Pyrénées:Array

Destiné aux entreprises et groupes constitués, nous pouvons recevoir une centaine de personnes, plusieurs salles à disposition, équipées wifi, climatisées, avec vue sur la montagne.

Et au même endroit une base de loisirs: quad,4x4, kart cross, ball trap, aérodrome et héliport pour les activités aériennes...



Mes compétences :

Formation