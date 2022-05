Philippe DUBESSY

DIRECTEUR SCAMP PHARMATEAM

PHARMATEAM : L'Assureur du Pharmacien

Une équipe de 12 spécialistes au service des Pharmaciens.



En recherche actuellement de deux collaborateurs commerciaux :

1 sur Ile de France

1 sur la region Ouest ( idealement domicilié. Au Mans)





Créée en 1974, S.C.A.M.P., Société de Courtage d’Assurances Médicales et Pharmaceutiques, est un cabinet de courtage d’assurances spécialisé dans la protection des Pharmaciens et Biologistes, par l’élaboration et la gestion de plans d’assurances spécifiques.



Pharmateam, spécialisée à l’origine dans la garantie de l’officine, a ainsi rapidement étendu son domaine d’intervention au montage de garanties "emprunteur" et "prévoyance" comportant notamment la garantie « PERTE DE PROFESSION », répondant aux critères d’application du Code de la Santé Publique sans aucune notion d’invalidité.



Aujourd’hui, Pharmateam bâtit et gère des couvertures d’assurances pour la profession pharmaceutique notamment dans les domaines suivants:



• Multirisques Officine incluant l’assistance professionnelle

. Multirisques labo

• Protection Juridique et assistance fiscale ou sociale

• Prévoyance

• Emprunteur spécifique « Pharmacien et biologiste »

• Automobile

• Responsabilité civile « Mandataires sociaux »

• Multirisques Habitation

• Retraite complémentaire Madelin

• …



GROUPE PASTEUR MUTUALITE



+ de 150 ans au service des

professionnels de santé….



Une expérience incontestable dans le domaine de la protection des professions de santé…

En 1990, l’Association Générale des Médecins de France décide de créer le Groupe Pasteur Mutualité afin de pouvoir l’ouvrir à toutes les professions de santé.



Des mutuelles nationales regroupent les adhérents par profession (chirurgiens-dentistes, vétérinaires, pharmaciens, infirmiers, kinésithérapeutes…).

Le Groupe Pasteur Mutualité , dirigé par des professionnels de santé, rassemble, depuis 2007, la société fondatrice et le Groupe Pasteur Mutualité.

Avec plus de 100.000 adhérents, dont 66.000 médecins, le Groupe est le premier acteur mutualiste et l’interlocuteur privilégié des professionnels de santé.



Une expression mutualiste forgée de longue date par la solidarité et l’entraide.



Une représentation départementale et/ou nationale des adhérents par l'intermédiaire des Administrateurs qu'ils ont élus pour être leurs représentants auprès des instances du Groupe.



Une expertise professionnelle (qui connaît mieux les professionnels que leurs confrères ?).



Les missions du Groupe:



Proposer des offres :



Prévoyance et santé

Responsabilité civile professionnelle et autres garanties I.A.R.D (MRP).

Epargne - retraite



L’OBJECTIF :



Offrir des produits adaptés aux différents statuts et modes d’exercice, suivre l’évolution des besoins des professionnels...



Proposer une qualité de service irréprochable à nos adhérents



