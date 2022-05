Philippe DUBOIS

Je bénéficie d’une expérience commerciale de 14 ans, dont 3 comme consultant en implantation internationale et M&A puis comme Directeur Commercial chez Pramex International et 4 comme responsable du développement des ventes au sein de la Division des Produits Professionnels de L’Oréal.

Je suis titulaire d'un MBA à la London Business School (2010), du diplôme de l'Ecole Superieure des Officiers de Reserve Spécialistes d'Etat-Major et d'une maitrise de droit privé.



Mes compétences :

Management

Statistiques

Conseil

Géomarketing

Vente

B2B

Développement des ventes

Marketing

Recrutement

Prospection

Développement commercial

Fusions acquisitions

International

Stratégie