Philippe DUBREUIL

Mon expérience professionnelle m'a permis de compléter avec la plasturgie et la chaudronnerie mes compétences initiales en mécanique générale.

Mon objectif est aujourd'hui de m'investir dans des projets de conception de produits ; Désireux d’avoir une vision globale du produit étudié, je suis plus particulièrement sensible aux produits destinés au grand public tel que l'électrodomestique ou l'emballage.

A travers les différents types de développements menés, je suis parfaitement à l'aise dans la gestion de projets pluridisciplinaires incluant aussi bien la relation clients que fournisseurs.



Mes compétences :

Développement produit

Emballage

Emballage plastique

Gestion de projet

Plasturgie

Assembly Lines

Food Packaging

Adaptabilité Coordination

Office Management

Project Management

ISO 900X Standard

Team Management