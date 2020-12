Philippe DUCARRE

Après avoir été responsable de rayons dans la grande distribution, j' ai ensuite intégré l'industrie, en tant que responsable de magasin en charge de la gestion de stock des pièces de rechange et consommables liés au fonctionnement de l'outil de production.

En 2006, je suis devenu responsable achat, en charge des achats techniques et généraux d'un site de production de textiles techniques de haute performance pour l'aéronautique.

Ma fonction m'a permis de mettre en place un logiciel de GMAO (gestion de maintenance assistée par ordinateur) avec intégration d'un workflow de signature des valideurs budgétaires et suivi de la traçabilité des actes d'achat.

J'ai également mis en place un plan de transport, dans le cadre des achats de prestation de transport et participé au pilotage d'un projet de certification OEA (opérateur économique agréé).

J'étais en charge d'une équipe de 7 personnes.

En 2013, j'ai décidé de me perfectionner dans les achats, en suivant une formation, pour obtenir une certification au métier d'acheteur.



A la suite de cette formation, j'ai intégré une PME de 20 personnes, spécialisée dans la location, vente et entretien d'appareil de manutention.



Depuis 2017, j'ai intégré de nouveau la grande distribution, ou j'ai eu le plaisir d'implanter un nouveau magasin. J'occupe actuellement un poste de responsable approvisionnement des rayons liquides et animalerie



Mes compétences :

Mise en place du GMAO

Mise en place certification OEA

Gestion de stock

Management d'équipe

Incoterm

Réactif et organisé

HSE

Audit

Achats

Textiles techniques

Management

Réalisation de devis

Planification

S A P