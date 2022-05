Philippe DUCOTTRET

Parce que la formation doit être continue et que le savoir se transmet, ma compétence et mon (mes) expériences(s) professionnelle(s) me donne ce que recherche une Entreprise:

l'esprit de transmettre un savoir-faire, une rigueur de travail dans un esprit d'équipe, qu'il soit commercial ou de gestion, avec une pédagogie et une ouverture d'esprit indispensable a ce poste!



De l'hôtellerie de luxe à Londres, au poste de commercial, en passant par la vente de matériel C.H.R. , Ayant eu mon commerce durant 8 ans, une cave à vins et produits régionaux pour reprendre ensuite un rayon Frais libre-service sous une Enseigne de grossiste pendant 6 ans avec des résultats probants de progressions tant en marge qu'en C.A. jusqu'en 2012, depuis je suis dans le Groupement des Mousquetaires rattaché à la base de Bressols.







Mes compétences :

gestionnaire ra

Formateur

audit et merchandiser