Philippe DUFIEUX

-5 ans à assurer le fonctionnement, l’entretien des ouvrages et réseaux hydrauliques destinées à assurer le service de l’eau dans l'est du Var.

-10 ans d'expérience dans la prescription et la vente de matériel d'irrigation.

- Responsable du magasin de la société du Canal de Provence situé à la Crau.

Etude et réalisation de projets dans les domaines suivants: adduction d'eau, irrigation, micro-irrigation, arrosage parcs, jardins, terrains de sport et carrière, traitement de l'eau, pompage, surpression, filtration, incendie



Mes compétences :

Paysagiste

Pompage

Eau

Commerce

Irrigation