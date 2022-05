Philippe DUJARDIN

La concurrence accrue dans le secteur de la logistique nécessite une recherche d'efficacité et de réduction

de l’ensemble des coûts de production et charges de fonctionnement.

Optimiser, à travers la gestion d’une équipe, le stockage, les flux, ou encore le transport et la manutention

sont autant d'objectifs qui constituent au quotidien mon travail. D'autre part, mon expérience me permettra

de mettre en évidence sans difficultés les possibles dysfonctionnements lors du processus de production et

de trouver des solutions efficaces et fiables au meilleur coût.

Investissement et disponibilité sont des compétences que l’on me reconnait dans la pratique de mon activité

professionnelle. Doté d'un très bon sens de la diplomatie, je sais appliquer la rigueur nécessaire dans mon

activité où la communication et l’esprit d’équipe reste essentielle.

Ayant déjà une expérience réussie d’encadrement, je sais manager et motiver une équipe pour travailler dans

les meilleures conditions.

Motivé, j'espère bientôt pouvoir apporter ma collaboration et suis disponible pour vous rencontrer et vous

fournir toutes les informations complémentaires sur mes compétences et mon expérience.



Mes compétences :

Transport

Logistique

Informatique

Négociation commerciale