MOC DANNER Société Allemande Responsable Commercial France et Suisse

Poste basé en Allemagne, et en Home Office

• Développement marché : Matériel de lavage industriel pour :

Horlogers, Décolleteurs, Laboratoires pharmaceutiques, Industries automobiles et aéronautiques, …

• Etudes des besoins

• Tests propretés, échantillonnages, offres

• Prospections : France, Suisse

• Salon : Allemagne, Suisse, France