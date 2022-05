Philippe DUPAY

11/2006 Anthropy : DG Consultant en recrutement spécialisé des métiers du Génie Energétique.

Agences sur Paris / Lyon et Aix en Provence

2004 à 10/2005 Société Sélénium : Maintenance, Info gérance en Informatique.

Responsable Commercial

Développement et suivi du portefeuille des contrats de maintenance

Management d’une équipe de techniciens d’intervention

2002 à 2004 Atout Com : EURL Communication / Développements Informatiques

Gérant

Développement Commercial d’une activité de développement de logiciels dédiés à des applications spécifiques.

Rédaction cahier des charges, Elaboration, Tests de validation

Management d’un développeur informatique et de sous traitants

1999 à 2001 Thermo Conseils : Cabinet conseil en recrutements Techniques Consultant

Approche de candidats, Entretiens, Validations Techniques, Présentation clients, Suivi des clients récurrents

1995 à 1998 Sélénium : Maintenance Informatique et Industrielle

Directeur Division Electronique Industrielle

Animation de l’équipe commerciale France, de l’équipe de techniciens de réparation de laboratoires, Développements de nouveaux services

1989 à 1995 A.S.D : Réparation de Disques Durs Informatiques

Directeur Commercial France et export

Animation de l’équipe commerciale France, Animation des prospects/clients Europe, Relations avec les fabricants et sous traitants aux USA

1985 à 1988 SEFEMI : Etudes et Fabrication Electronique Industrielle

PDG

Responsable de l’activité, Gestion de l’entreprise, Développements commercial, Recrutements…

1979 à 1984 S E F E : Fabrication Electronique Industrielle

Gérant

Responsable de l’activité, Gestion de l’entreprise, Management de l’atelier de câblage, Achats, Planification…..

1972 à 1978 S E T : Etudes et fabrication Chargeurs / Redresseurs / Régulateurs

Responsable Bureau d’ Etudes

Elaboration de plans, calculs transformateurs, achats, tests de validation, tests finaux



Mes compétences :

Automatisme

Commercial

CVC

Froid commercial

Process

Recrutement

recrutement technique

Régulation

Technique