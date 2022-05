EQUATIO Finances, la gestion de votre patrimoine



EQUATIO Finances vous accompagne dans vos problématiques liées à la gestion de votre patrimoine. Implantés à Lille et à Paris , nous vous conseillons au global dans votre stratégie patrimoniale en fonction de vos particularités : de l’élaboration de votre audit patrimonial à la mise en place de solutions (placements financiers, immobiliers…).



Dirigé par Philippe DUPIN et Christian BEAUX, le cabinet de gestion de patrimoine EQUATIO Finances a développé depuis plus de 10 ans une expertise reconnue dans le Nord ainsi que sur la région Parisienne dans les différents domaines suivants :



Gestion de patrimoine des particuliers : conseil, montage de sociétés, structuration et restructuration de patrimoine, optimisation financière



Gestion de patrimoine des professionnels : conception de supports d’investissement, aide au montage de société, rémunération du dirigeant, financement



Courtage en placement et financements : assurance-vie, compte titres, PEA, Private Equity, structuration

de solutions, financement et refinancement d’immobilier



Transactions immobilières : Montage et négociation de biens immobiliers Région Nord Pas-de-Calais





EQUATIO Finances travaille en pool de compétences avec des Juristes, Avocats, Notaires et Experts-Comptables afin de valider et préconiser les solutions patrimoniales adaptées à votre cahier des charges.



Le cadre réglementaire, vos garanties

EQUATIO Finances est membre de la Chambre des Indépendants du Patrimoine, association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers, AMF, où il est inscrit en qualité de Conseil en Investissements Financiers, CIF, sous le n° A 305 100.

EQUATIO Finances est inscrit auprès de l'ORIAS, Organisme pour le Registre des Intermédiaires d'Assurances, sous le n° 09 050 151, en qualité de société de courtage d'assurances.

EQUATIO Finances est enregistré sur le fichier de la Banque de France, pour les activités de démarchage financier et d'intermédiation bancaire sous le n° 210 070 73 64 MY.

EQUATIO Finances est tenu au secret professionnel le plus strict.



Rémunération

La rémunération du cabinet de gestion de patrimoine EQUATIO Finances résulte des commissions versées, sur les opérations d'intermédiation, par les établissements financiers avec lesquels EQUATIO Finances a établi des contrats pour le compte de ses clients.

Le cabinet facture également des honoraires de conseil sur les missions spécifiques réalisées à la demande de ses clients.



Nous sommes à votre disposition pour évoquer avec vous ces différents sujets.

N’hésitez pas à nous contacter pour un premier contact à l’issue duquel, si vous le souhaitez, nous planifierons un premier rendez-vous.



Patrimonialement Vôtre,







Mes compétences :

Défiscalisation

Family office

Trésorerie Institutionnelles

Madelin

Investissements financiers et immobiliers

Assurance Vie

Prévoyance/Retraite