Philippe DUPRE

Je me plait dans la société dans laquelle je travaille actuellement, surtout dans la fonction que j'occupe.

Mais, mon objectif aujourd'hui est de pouvoir faire connaitre et enseigner mon savoir dans ce beau métier qui est celui de l'hôtellerie.

Mes années d'expérience m'ont apportées beaucoup, au niveau de la relation client, mais aussi du management dont je me sert aujourd'hui dans mon travail.



A ce jour, le métier de l'hôtellerie me manque cruellement de personnel dans le secteur de la restauration que l'on pourrait qualifier "simple" et du bar. Beaucoup de personnes à la recherche d'emploi pourraient, après une formation, intégrer une équipe qui terminerait et finaliserait l'apprentissage de ce métier immortel.

Après plusieurs années en tant que maître d’hôtel puis directeur de restaurant, je me suis mis à mon compte. Puis j’ai fondé une famille. J’ai préféré être présent pour elle. J’ai donc à contre cœur quitté ce métier.





Actuellement en poste depuis 2001, dans le secteur de la plasturgie, le rotomoulage, Je suis responsable de secteur ,contrôleur qualité formateur interne et tuteur depuis 5 années,



Mais l’hôtellerie me manque. C’est pourquoi devenir formateur dans ce secteur serait l’idéal.



J’étudierais toutes les propositions si mon profil vous convient.



Mes compétences :

Qualité

Amélioration continue

Production

Management