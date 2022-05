Philippe DUREUIL

A travers un sport qui m’est cher, le rugby, j’en tire de nombreuses valeurs pour construire ma vie et ma carrière.



L’équipe : c’est ensemble que l’on construit des victoires, car je suis un fervent passionné du collectif.



C’est la complémentarité des personnalités (et de leurs valeurs) qui donne la force du collectif.



C’est d’avoir les meilleures individualités (ou passionnés) à chaque poste qui forment les meilleures équipes si ceux-ci savent se fondre dans un collectif et jouer ou travailler pour l’autre.



C’est avoir l’humilité et la simplicité de jouer ou de travailler pour apprendre de ses réussites comme de ses échecs.



C’est bâtir une stratégie de jeu où chacun à son rôle, où chacun peut s’appuyer sur l’autre, c’est savoir être créatif pour adapter sa stratégie en fonction des contraintes du moment ou du temps (créativité, souplesse, adaptation rapidité sont les clés des victoires).



C’est d’avoir un capitaine exemplaire, disponible, à l’écoute, humain mais engagé, meneurs d’homme qui permet de ne jamais douter ou renoncer.



Dans le jeu comme dans l’entreprise ou dans la vie, on doit apprendre autant dans les victoires que dans les défaites. Il y a toujours plus fort que soi mais il faut être le mieux préparé, le mieux entrainé, le plus motivé, le plus respectueux de l’adversaire et être le plus collectif, jouer avec l’autre, pour l’autre et la victoire est au bout.



Voilà les valeurs qui m’animent tous les jours dans ma vie personnelle et professionnelle.



Mes compétences :

Merchandising

Vente

Management

Marketing