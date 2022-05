Philippe DUSSEAUX

Ingénieur GSI, doté de 14 ans d'expérience professionnelle, je suis doté d'une double compétence dans la modélisation et les essais, sur tout le cycle en V en qualité de prestataire dans les domaines de l'Aéronautique, Spatial, Défense, de l'Automobile et du Ferroviaire.



Au niveau modélisation, je travaille en amont des projets au niveau recherche sur des projets, jusqu'à leur étude de performances sur simulateurs temps réel que j'ai développés.



Au niveau essai, je crée le laboratoire de tests jusqu'à l'analyse les résultats de tests avec aide à la mise au point du projet avec l'équipe de la R & D.



Je développe des lois de contrôle commande, automatique, traitement du signal, bancs de test (hardware et software complètement). Je maîtrise le C et C++, matlab/simulink, labview et labwindows sur Windows, UNIX, Linux.



Modélisation-optimisation

Recherche de système industriel jusqu'à son étude de performances sur simulateur,

avec conception des lois de contrôle commande au niveau physique,

mathématiques appliquées, algorithmique, puis codage, dimensionnement de systèmes industriels.



Etudes et développements

Traitement du signal, informatique industrielle, algorithmique,

Lois de contrôle commande, instrumentation, automatique, électronique, optique,

optoélectronique, navigation outdoor et indoor, études de performances de systèmes industriels,

Développement de bancs de tests, études de systèmes,

Conception d’instruments de mesures, métrologie, mécanique.



Essais-bancs de test

Mise en place du laboratoire, préparatifs des tests, procédures de tests, développement et mise au

point de banc d’essais, mesures, tests en environnements sévères, laboratoire, en salle blanche et tables multi-axes avec analyse des résultats, validation matérielle et logicielle.



Maîtrise d’œuvre

Cycle en V, gestion de projet, management, domaine de l'art,

Cahier des charges, spécifications, architecture, design,

Développement et mise à niveau de simulateurs, étude de performances, modélisation, conception, Développement logiciels, tests unitaires, écriture du plan de tests, validation, industrialisation.



Informatique: C/C++, Matlab/Simulink, Labview, Labwindows, Vector CANoë, Java, Eclipse, Netbeans, Microsoft visual studio, FORTRAN, ADA, mySQL, SVN, Clearcase, Mantis, Bugzilla, Windows, UNIX, Linux.

Électronique : analogique et numérique appliquées à l’instrumentation, kicad (Orcade).

Bus: VME, Arinc, MIL-STD-1553, VXI, PXI, CAN, MilCAN, LIN, RS232, RS422, GPIB.







