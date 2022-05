Philippe DUTHILLEUL

Ingénieur de formation, je suis une personne motivée, déterminée et dynamique. Durant ces trois années de cursus d'études d'ingénieur, j'ai pu acquérir les compétences liées à la conduite de projets industriels.



Je suis également passionné de sport , domaine qui m'a permis d'apprendre d'autres valeurs telles que l'esprit d'équipe, la solidarité, le relationnel mais également à toujours repousser mes limites pour aller plus loin.



De nature ambitieux, je suis à la recherche d'un emploi qui me permettra d’évoluer durant ma carrière.



Mes compétences :

Dynamisme

Travail en équipe

Détermination

Ambition

Autonomie professionnelle

Conscience professionnelle

Ansys

Catia v5

Gestion de projet

Microsoft Excel

Relationnel

Microsoft Word

Microsoft Project

Prise de décision

Visual Basic for Applications

Microsoft Visio

Microsoft PowerPoint