Philippe DZIURA

Bonjour à tous,



J'ai 48 ans, je suis marié et papa d'un petit garçon de 12 ans.

Je suis fan de blues et je m'accorde quelques moments avec mon fils; lui à la guitare et moi à l'harmonica.

J'ai passé 20 ans comme cadre au service de plusieurs entités garantissant différents services pour le Crédit Agricole.

Je manage une équipe de 20 techniciens depuis plus de 10 ans et je passe mes journées à chercher des solutions permettant d'aider nos clients et de trouver les meilleurs solutions à leurs problèmes.

Je sais me rendre disponible et le travail ne me fait pas peur.



Mes compétences :

Dynamique

Fiabilité, Maintenance, Disponibilité, Sûreté de f

Planning stratégique

Management