Maison de marques

Nous avons l'exclusivité sur la France, retail et wholesale, des marques suivantes :

Scotch and Soda

Maison Scotch by Scotch and Soda

Shrunk by Scotch and Soda

R'Belle by Scotch ans Soda

BoomBap Wear

NoExcess

Noize

Lavand

Buffalo Shoes

Meltin'Pot





Mes compétences :

Agent commercial France

Production textile

Administration des ventes

Direction commerciale

Gestion de la relation client