Philippe ELIE

My English profile is available at http://www.linkedin.com/in/phelie



- 20 années d'expérience dans l'IT (infrastructure, réseaux, data centers), avec des postes de direction des Ventes, Business Development et Marketing en France et à l'international (Europe, Moyen-Orient)

- Grande flexibilité, avec une expérience réussie au sein de grandes entreprises américaines (IBM, Cisco) et dans une start-up depuis sa période de croissance initiale (Riverbed Technology)

- Solide compétence des comptes stratégiques (engagement et négociation au niveau Direction Informatique/Générale) et Mid-Market (développement de partenaires 1-tier, 2-tier et Opérateurs dans un mode "leverage")

- Multi-cuturel, a ouvert des bureaux et développé des équipes à Paris, Dubaï, Johannesburg, Milan, Madrid.

- Membre du Comité de Direction de Cisco France pendant 6 ans, membre de l'équipe de Management EMEA de Cisco, IBM et Riverbed

- Porte-parole officiel pour Cisco et Riverbed, nombreuses interventions auprès de la presse et devant de larges audiences



Mes compétences :

Négociation

Développement commercial

Informatique

Information Technology

Management

Cisco

Internet

Business development

International

Riverbed

Vente

Gestion de projet

Marketing

Communication