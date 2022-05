J'aime excercer cette profession.

En effet, toutes les demandes d'Evolution et Support doivent etre dans un sentiment de client (Roi) et fournisseur, Le client étant bien sur l'origine de la requete.

Le coté agreable de ce metier est de guider le demandeur a accepter une solution facile & secure a implémenter. Tout project doit etre fiable à 95 à 98 % (le 100 % n'existe pas - même chez Windows) et toute personne doit comprendre la logique utilisée.







Mes compétences :

Autonomie