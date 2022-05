Philippe ERGAUD

Ovalie tech est désormais organisme de formation :



Nouvelle Activité !



Mesures de débit à ultrasons : Pour liquides et Gaz (Atex)

Contrôles et test



Recherche Ingénieur Fiabilité, Maintenabilité, Disponibilité ASAP URGENT!!

Techniciens Méthodes Maintenance

Après plus de vingt années passées en ingénierie de maintenance; essais et exploitation secteur énergies(Hydro, eolien, thermique,.) j'ai décidé de démarrer une nouvelle activité:

OVALIE TECH ; Smart maintenance Services & Commissioning

Ingenierie de maintenance-Assistance technique AMOA-AMOE.

Controle

Sourcing Qualifié: Chef de Projet -Ingenieurs Affaires Process ..







Nous mettons et à disposition des entreprises(ingénierie, bureau études constructeurs,sociétés de prestation) nos compétences et des compétences externes pour les assister au cours de leurs projets(Préparation, construction, mise en service, exploitation, maintenance, optimisation).

OPERCOM, SLI MCO,AMDEC .COMMISSIONING,GMAO





Compétences:

GMAO

EIA (Electricité, Instrumentation,Automatismes)

Mécanique, Management,

Ingénierie de maintenance,

Ingénierie d'essais.Commissioning,

Ingénierie de process

Gestion de projet offres et réalisations.

Energie thermique, eolienne et hydroélectrique.

Agroalimentaire



Mes compétences :

SLI

Montage

Commissioning

Chef de projet

Hydroélectricité

Mise en service

Ingénierie de maintenance

AMDEC. BIRT. GMAO. DATA Management