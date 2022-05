Philippe ERIC

Mon action est le plus souvent au sein d'organisations innovantes, avec de nouveaux modèles (organisation) et nouvelles offres de services ou dispositifs à concrétiser.



J'interviens en stratégie et management de dispositifs territoriaux, de déploiement de services, y compris dans le domaine digital (une partie de mon parcours au coeur des enjeux numérique et de la transformation), ainsi qu'en marketing et communication.



J'interviens également en direction de projets transversaux, en écosystèmes ouverts (partenariats public / privé) dans les domaines de l'innovation, du numérique, de la transition énergétique et écologique, de l'entrepreneuriat. J'ai contribué par exemple à la mise en oeuvre et au développement

du pôle d'excellence numérique & innovation Euratechnologies (label French Tech) et accompagné pas mal de jeunes entrepreneurs et start-up en Hauts de France



Enfin, je suis un adepte des nouvelles organisations, plus collectives, plus agiles.... Je crée des cadres de travail propices à la créativité, à l'épanouissement et au développement.



En résumé, j'aime les contextes stratégiques (numérique, rupture, innovation, transition) à forte dimension création et développement que ce soit au service d'entreprises ou de territoires publics.



Mes compétences :

Co-construction

Networking

Animation

Stratégie

Fédérer

Conceptualiser

Synthèse

Lean management

Management de transition

Analyse stratégique

Relations inter-personnelles

Créativité

Management

Leadership