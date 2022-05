Philippe ESPARCIEUX

Responsable scientifique de la société 'ATISYS CONCEPT

Ingénieur Arts & Métiers (1980)

DEA spécialité ACOUSTIQUE

Ph.D de l'University of SOUTHAMPTON/Institute of Sound & Vibration Research (1986)

5 ans à la DGA (Centre de Recherche pour la Discrétion Acoustique des Navires-CERDAN

Enseignant en ACOUSTIQUE au Conservatoire National des Arts et Métiers (PARIS), à l'Institut Français du Froid Industriel (IFFI-Paris, Cholet)

Certificats d'Expertise Judiciaire (Niveaux 1 & 2) à l'Institut d'Etudes Politiques d'Aix-en-Provence

Ancien auditeur de la Session Méditerranéenne du Centre des Hautes Etudes de l'Armement



Mes compétences :

Acoustique et Vibrations

Expertise judiciaire

Air Conditioning

Conveyor System

Experimental analysis

Heat Exchanger

Noise, Vibration, and Harshness

Residual Spectral Analysis

Warships

transfer path analysis

3D

H.O.S.

Macromedia Spectra

Neural Networks

Object Oriented Analysis/Design