Je me suis orienté les Réseaux et Télécoms;

Les Télécoms et les solutions sans fils (wifi, wimax, ) et la VOIP.

Expérience fascinante que j'aime

Après plusieurs années accumulées dans l’installation de PABX ALCATEL le Wifi et le wimax, m'ont quasiment fasciné parce que ce sont les technologies avenir dans notre pays et même dans le monde.

Aujourd'hui, j'ai la force et la disponibilité de travailler ou de diriger une équipe de techniciens ayant la maîtrise des TIC.