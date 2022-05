Philippe ESSLINGER

Fort d’une expérience de plus de 8 années dans le monde du sport et du marché du textile en France, je suis actuellement chargé de développer les marques Reusch et Errea sur le secteur Paris/Nord/Est.



Mes atouts sont ma force de caractère, mes techniques de vente, de développement commercial, mon sérieux, une grande force de persuasion et un esprit d’équipe. Ma connaissance des produits textiles, des matières textiles, des procédés de fabrication sont un atout supplémentaire. Mes capacités de négociation et la maîtrise des outils informatiques sont également des points que j’ai développés dans mes expériences précédentes.



Je souhaite rester dans le milieu du Sport Business pour capitaliser mon réseau important dans ce secteur d'activité.



Je suis à votre disposition pour discuter avec vous de toutes opportunités et pour se rencontrer.



Bonne lecture !





Mes compétences :

Marketing opérationnel

Prospection commerciale

Esprit d'équipe

Relations publiques

Négociation commerciale

Développement commercial