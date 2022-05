Philippe ESTIVAL

Spécialiste IBM AS400 / iSéries.



- 23 ans d’expérience en analyse, développement et maintenance applicative sur ce système. Maitrise de l'IBM AS400, (niveau formateur).



- 1 an d’expérience en analyse d’exploitation / production sur ce système.



Essentiellement langages Cobol / Adélia / CLP/ SQL.

Quelques compétences Java, Argoline et Unix, PL-SQL.



Bonnes connaissances techniques et système sur différentes plates-formes, (IBM, PC/Windows, réseaux/TCP-IP, etc...).



Outil de testing QC / QTP de Hewlett-Packard



Titulaire d’un CDI Action_SSI depuis Juin 2012



J'étudie toutefois toutes les opportunités pouvant se présenter à moi.



Mes compétences :

As400

COBOL

ADELIA