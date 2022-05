Philippe ESTRADA

Export-Manager. Résident à Barcelona depuis 1998. Nationalité française, 46 ans: bilingue français, espagnol et anglais haut niveau. Diplomé Ecole de commerce Internacional ISG (Paris) Bac+5. 14 ans d'expérience comme responsable d'exportation, 3 ans dans une entreprise d'électro-médecine et 11 ans dans une entreprise de fabrication d'éclairage technique d'intérieur. Résultats: augmentation clientèle et facturation pays francofones. Union Européenne, Europe de l'est, Amérique du Sud, Afrique du nord et Moyen orient. Objetif professionnel: nouveau défi professionnel au sein d'une entreprise de dimension PME avec une projection internationale, ou je puisse aporter mon expérience à l'export, en particulier pour les marchés Ibérique, Amérique du Sud et Afrique du Nord.

Tel. +34 674 75 91 38 / +34 650 575 474





Mes compétences :

front office

back office

Microsoft Office