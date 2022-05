Philippe EUZEN

Je suis actuellement à la recherche d'un poste de Chef de Projets MOA dans le domaine de l'Informatique.



J'ai 2 années d'expérience en tant que Chef de projets MOA chez Adesse, une petite structure d’une quarantaine de salariés qui propose des logiciels SAAS sous forme de plateformes web collaboratives et communautaires. Cette expérience m'a permis de maîtriser les différentes étapes de la gestion de projets :

Recueil du besoin // cadrage // rédaction de cahiers des charges, spécifications fonctionnelles // planning et maitrise du suivi // gestion d’une équipe technique (développeurs, intégrateurs, testeurs) // Formation sur l’outil auprès des clients.



J’ai acquis mon diplôme d’ingénieur « Réseau et Télécommunications » en 2012 à l'École Supérieure d'Ingénieur de Rennes (ESIR). J’ai également passé 4 années à L’Institut National des Sciences Appliquées de Rennes (INSA Rennes), spécialisé en Systèmes et réseaux de Communication.



Ces différentes compétences structurantes acquises dans des domaines variés comme :

• l’informatique (différents langages de programmation, réseau)

• les télécommunications (programmation orientée : Matlab/FPGA/DSP, traitement du signal, électromagnétisme, propagation d’ondes, mise en place de système de communication complexes…)



couplées à mon désir d’apprendre, de toujours découvrir de nouvelles méthodes, de nouvelles approches, m’ont poussé à orienter directement ma première expérience professionnelle dans le domaine de la gestion de projets. Je souhaite dorénavant poursuivre dans cette voie.





Mes compétences :

Spécifications fonctionnelles

Maîtrise d'ouvrage

Gestion de projet

Maintenance informatique

Cahier des charges

GED Collaborative

Analyse fonctionnelle

Plateforme collaborative

Gestion de la relation client