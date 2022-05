Après une longue expérience en comptabilite /finances et contrôle de gestion pendant 20 ans, j'ai orienté ma carrière vers les systèmes d'information et la gestion de projet par passion pour ce métier.

J'ai eu l'opportunité au cours de ma carrière de travailler aux USA et en Inde. Ces expériences sont sources d'enrichissement personnels et professionnels.



Mes compétences :

Conduite de projet

SAP

Système d'Information