Philippe EVRARD

CFO trilingue, désire mettre sa passion, ses compétences et sa séniorité en finance et organisation, à la disposition de PME ou d’entreprises de service à fin de participer activement à leur développement futur. Je suis disposé à analyser toute opportunité dans la region de Bordeaux.



Plus de 30 ans d’expérience dans diverses fonctions financières au sein de société de services (Banque, Distribution “Facility Management »et "sécurité") sont à votre disposition. Du « Corporate Banking », “Treasury & Cash management”, je me suis orienté vers la grande distribution où j’ai exercé les fonctions de contrôleur de gestion et de « Category Manager » pour terminer en tant que Directeur du Contrôle de Gestion de Carrefour Belgique.

J’ai ensuite occupé, durant 7 années, les fonctions de Directeur Financier au sein d’ISS Belgium , leader mondial en « Facility Management ». Depuis 2013 j occupe les fonctions de DAF au sein de G4S Belgium Luxembourg , leader mondial en sécurité.

Durant ces années, j’ai géré des projets et dirigé des équipes dans divers domaines notamment Contrôle de Gestion, Trésorerie, Comptabilité, IT, M&A, Achats “fleet management”,Facility Management (interne), juridique et facturation.



Mes compétences :

Facilities Management

SAP IS R

Mergers & Acquisitions

GIB Management

Cash Management

Building Maintenance