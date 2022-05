Philippe EYMOND

Fort d'un solide « bakground » IT, je sais évaluer les axes d’amélioration des systèmes d’information et des organisations IT pour définir la cible et sa trajectoire de transformation.



Organisé, inventif et adaptatif, je performe dans la mise en oeuvre de nouvelles solutions tout en partant d’une feuille blanche.



Manager expérimenté, je sais mobiliser les équipes pour la réussite des projets de transformation et pour l’innovation dans la rupture.



Mes compétences :

Urbanisation

Information Technology

Togaf

Management

Architecture SI

ITIL Foundation V3

Conception UML