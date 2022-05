Philippe EYRAUD

Responsable du développement de PNEUMACLIC.COM au sein du groupe PUISSANCE PNEU, je suis passionné par l’industrie du pneumatique, le business développement et le commerce international.



Acteur depuis plus de 30 ans dans la distribution du pneu, secteur de plus en plus concurrentiel, je suis convaincu que les moteurs de croissance des années avenir seront :

• Les plateformes de distribution online, innovantes et faciles d’utilisation.

• Une qualité de service exceptionnelle.

• Un conseil pertinent et personnalisé.



Mes compétences :

Vente

Distribution

Négociation

Réseau

Management

GESTION DE CENTRES DE PROFITS ET DEVELOPPEMENT COM

NEGOCIATION DE CONTRATS: APPEL D'OFFRES (500K€)

NEGOCIATION DES ACHATS: 13M€

ELABORATION ET SUIVI DE BUDGETS: 1,2 M€

Organisation d'un réseau

Elaboration de la stratégie d'entreprise