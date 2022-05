Philippe FANDOS

Je suis régisseur général des spectacles diplômé de l'école supérieure des métiers du spectacle de LYON, GRIM (R.N.C.P. de niveau II).

Actuellement employé dans une petite collectivité du Tarn, je désire quitter mon poste pour exercer mon métier au service de structures plus importantes dans les domaines du spectacle, du cinéma, de la télévision ou de l'évènementiel.

Je parle Anglais et espagnol et accepte de travailler à l'étranger.

J'ai une formation musicale (pianiste, organiste et chef de coeur depuis 25 ans) qui donne à mon statut de Régisseur Général une plus value dans le domaine du spectacle.