Philippe FAQUET

Mes valeurs : engagement - responsable - développement - management - pilotage - réussite - pragmatisme



Après un parcours dans le secteur bancaire, puis dans la Protection Sociale paritaire et mutualiste, je fédère depuis près de vingt ans des équipes commerciales autours d'objectifs de développement en assurance de personnes et d'accompagnement au changement.

Mes missions principales sont d’assurer le développement commercial de ma région par des objectifs commerciaux, du management et de l'animation d'équipes, du pilotage de l'activité et des résultats..



Mes compétences :

Responsable

Développement commercial

Manager

Organiser

Rigoureux

Pragmatique

Management

Dynamique

Assurance

Vente

Adaptabilité