Philippe FARGE

Professeur de FLE, je possède une expérience au Canada, en Pologne et surtout en Angleterre dans les Alliances Françaises de Londres et de Manchester où j'ai exercé pendant près de 4 ans. J'ai développé un savoir-faire qui me permet d'être efficace dans une salle de classe quel que soit le niveau des apprenants et le contexte d'enseignement (nombre d'étudiants, âge et objectifs). Je sais ainsi m'adapter à la dynamique d'un groupe pour mieux répondre aux attentes des étudiants et favoriser une atmosphère positive.