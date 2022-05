Philippe FASSIER

Après trois années de formation artistique et technique au LEP Corvisart pour un CAP de graphisme d'exécution en publicité, j'ai débuté comme illustrateur exécutant pendant trois ans au sein du studio de création publicitaire And Partner's (grosse clientèle comme Total, Elf Gabon, Caisse d'Epargne, Banque populaire, Havas-RSCG, EDF-Sodel, Bendix...) puis je me suis installé à mon compte pour pouvoir toucher à tout : pub, édition, infographie, presse, photo de plateau théâtre... et pour me consacrer à plusieurs de mes passions. En particulier les labyrinthes qui ont connu une grande vogue durant les années de gloire du magazine Jeux & Stratégie (de 81 à 90) puis dans Science & Vie Junior (de 89 à 2004) et dans de nombreuses publications pour la jeunesse (Mickey-Jeux, Ça m'intéresse, Okapi, Reader's Digest, etc.), labyrinthes d'abord dessinés à l'encre de Chine, puis vectorisés sur ordinateur pour aboutir aujourd'hui à l'image de synthèse.

En 2000, tout en m'initiant à cette danse, j'ai découvert les multiples dimensions enchevêtrées du tango argentin : mouvement, musique, couleur, rythme, profondeur... Le tango est alors devenu pour moi un terrain d'expression artistique et professionnelle, notamment en devenant au fil du temps photographe spécialisé (et toléré dans les milongas ;-) et en remplissant le rôle de metteur en page du magazine La Salida édité par la première association française Le Temps du Tango.



