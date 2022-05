Philippe FAURE

Mon métier c'est avant tout une PASSION. Animer, fédérer, dépasser les objectifs, se démarquer de la concurrence par le sens de l'écoute, beaucoup de professionnalisme et donner le goût et l'envie aux équipes de se surpasser.

En permanence sur le terrain, proche des clients, des prospects et de l'ensemble des collaborateurs afin d'assurer la meilleure communication possible en interne et par rapport aux besoins du marché.

Le Management par les objectifs est un critère important pour moi, il permet de rester toujours concentré sur son activité sans se laisser déborder ou se démotiver.

Enfin je mets un point d'honneur à toujours avoir à l'esprit que le Service rendu au client doit être d'excellente qualité, à tous les niveaux de l'entreprise et que c'est lui qui nous fait vivre au quotidien.





Mes compétences :

Motivation d'équipe

Gestion de projets

Développement commercial

Management d'équipe

Demarche commerciale

Persévérance

Manager