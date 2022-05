Philippe FAVINI

Directeur Conseil en agence de publicité,

Spécialiste en communication automobile (Lancia, Fiat, Pirelli...) mais également opérationnel sur de nombreux autres secteurs.

Une très grande expérience dans l'élaboration des stratégies d'actions Media et Hors-Media, dans la conception et la rédaction d'outils marketing et dans la supervision d'opérations événementielles.





email: philippefavini@noos.fr



Mes compétences :

Communication

Conseil

Directeur de Clientèle

Evénementiel

Média

Publicité