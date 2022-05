Philippe FAVREAU

J'ai eu la chance de démarrer dans le domaine des réseaux informatiques il y a plus de 20 ans.

J'ai acquis au travers des multiples problèmes clients, analyse de réseaux, conception de projet un expérience et une maîtrise reconnue à la fois en interne et auprès de nos clients



J'exploite et je développe aujourd'hui toutes mes compétences dans des expertises et/ou audit réseaux et téléponies chez nos clients

J'aime développer la relation et la motivation au sein de mon équipe,

J'aime aller a la rencontre des utilisateurs, administrateur réseaux ou DSI dans les différentes entreprises clients.



Notre unité représente une des dernière alternative aux problèmes complexes rencontrés par nos clients

la relation client est une composante essentielle pour gérer au mieux certaines situations de stress ou de tension



L expertise réseau est le cœur de mon métier.

Et j'évoluerai à court terme sur un métier de gestion d'équipe et/ou de réseau



Mes compétences :

Autonomie

Gestion du stress

Esprit d'équipe

Administration système

Administration réseaux

Perl

Border Gateway Protocol

Expertise technique

Cisco IOS

Analyse technique

Réseaux d'entreprises

Réseaux informatiques & sécurité

Ethernet

Protocole TCP/IP

Routage IP

Synthèse rédactionnelle

Vidéoconférence

Téléphonie sur IP

Virtualisation

Audit informatique

Réseau local

Firewall