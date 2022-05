Je suis en charge de la commercialisation d'un produit innovant et entiérement recyclable : le "tendeur déclic".

Ce produit vient remplacer le tendeur actuel (en fer et peu pratique à utiliser).

Cette innovation Française a été brevetée par la Sarl Promotech.

Pour avoir déjà mis en vente ce produit dans plusieurs enseignes, je peux vous assurer que le "tendeur déclic" répond parfaitement aux attentes des clients.

Une vidéo de présentation du produit a été mise sur le site "youtube":

http://www.youtube.com/watch?v=Q9MoAaebUDo

Une grille tarifaire est disponible ainsi que des fiches de présentation du produit.

N'hésitez pas à me contacter pour plus de renseignements au 06 64 09 71 82 ou par mail :

philippe.fayel@orange.fr



Mes compétences :

Brevet

Bricolage

Clôture

Distribution

GSB

Innovation

Outillage

Paysagiste

Quincaillerie