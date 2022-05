Philippe FEBBRARO

Développeur depuis l'âge de 13 ans, l'informatique est pour moi autant une passion qu'un travail. J'ai de par ce fait très vite été sensibilisé au stockage, à la sauvegarde, ainsi qu'à la qualité des développements.



Après des études supérieures informatiques en développement et validation, j'ai très vite été intéressé par l'administration système, puis j'ai choisi de me spécialiser dans le domaine du stockage (incluant la sauvegarde), la très Haute disponibilité et la qualité.



Aujourd'hui, mes expériences et connaissances me permettent à la fois d'intervenir dans la conception et la mise en oeuvre d'architectures de SI, de leur (très) haute disponibilité, leur PRA ou continuité de service, aussi bien qu'en tant que responsable opérationnel, maîtrise d'ouvrage ou maîtrise d'oeuvre, pouvant aussi bien gérer des déménagements de sites informatiques que d'accompagner des équipes projets du développement jusqu'à la mise en production.



Mes compétences :

HDS

Qualité

Management

Appels d'offres

Production

Architecture

Storage Area Network

Stockage

Gestion de la capacité

Urbanisation

Gestion de projet