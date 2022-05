Philippe FELLERATH

Enseignant d'EPS depuis 26 ans, je suis très sensible aux questions de l'Éducation et de la pédagogie.



Site web : thématiques : Éducation et Pédagogie :Array



Conférencier : thème éducation



1) 82 Congrès de l'ACFAS, Université de Concordia, Montréal, mai 2014. Colloque Enjeux de la recherche 10 - L’innovation pédagogique, une des solutions aux défis de l'université d'aujourd'hui ? Titre de la conférence : « Tout enseignant est un innovateur pédagogique en puissance. »

2) 42e Congrès National de l'ANCP,, Tours, mai 2011. Titre de la conférence : « Malheur à moi, je suis nuance ! »

3) 8e Congrès International de l'UES, (Union Européenne de Systémique), Bruxelles, octobre 2011. Titre de la conférence : « Humanité et respect des différences. »



Chroniqueur

lewebpedagogique.com (France)

pedagonet.com (Ontario, Canada)

Publications sur le site : academia.edu



Invité à l'émission de radio "D'âme de coeur" IDFM 98 Enghien-les-Bains nuit du 22-23 avril 2013

Lien :https://www.facebook.com/notes/joelle-v%C3%A9rain/nuit-du-lundi-22-au-mardi-23-avril-2013-d%C3%A2me-de-coeur-/10151567038316005



Langues vivantes maîtrisées.

- Anglais et Allemand à l'oral et à l'écrit.



Souhaits.

Formation initiale à l'Université.

Oeuvrer dans des groupes de recherches interdisciplinaires en France et/ou à l'étranger.

Toute autre proposition dans le domaine de l'éducation et/ou de la formation professionnelle.



Expériences

Mes fonctions dans l'établissement :

Coordinateur EPS, membre du CA, de la commission permanente, du C. de discipline, du C. pédagogique ;

Professeur principal d'une classe de troisième ;

Chef d'un projet innovant "Troisième Connaissances du milieu marin" (cf site web, rubrique projet pédagogique) ;

Chef du projet du Livret de compétences expérimental retenu par la DGESCO (2010-2012)

Tuteur de professeur stagiaire ;

Tuteur d'étudiants en master I, master II ;

Membre d'un groupe de travail : " Amélioration de la liaison CM2/Sixième" en partenariat avec l'Inspection Académique des PO (2008-2010) ;

Responsable de l'activité plongée subaquatique dans le cadre de l'Association Sportive en partenariat avec la FFESSM et la SARL "Pro Sub Mer" Argelès (66)



Mes engagements hors établissement sont les suivants :

Membre du réseau de l'Union Européenne de Systémique présidé par Edgar Morin ;

Membre du réseau "Respire" (Direction Générale de l'Enseignement Scolaire) et fondateur d'un groupe de recherche interdisciplinaire : "Enseignement individualisé et approche par compétences" ;

Membre du réseau "modes of existences" créé par Bruno LATOUR, Sciences-Po Paris ;

Membre de l'ACFAS (Association internationale francophone pour le savoir).

Jury au Concours de Recrutement des Professeurs des Écoles Université de Perpignan



Intervenant lors de colloques :

1) "Humanité et respect des différences", 8è Congrès International de l'Union Européenne de Systémique, Université libre de Bruxelles, Institut de Sociologie, 20-22octobre 2011

aes.ues-eus.eu/aes2011/Apprentissage_fellerath.pdf

2) "Malheur à moi, je suis nuance !", 46è Congrès National des Conseillers Pédagogiques, Tours, mai 2011

3) Conférence sur l'innovation pédagogique Université Concordia (Montréal) "Tout enseignant est un innovateur pédagogique en puissance", mai 2014.



Publications de philippe fellerath

1) Plaidoyer pour une conception républicaine et humaniste de l'enseignement, Publibook Paris 30 octobre 2008

2) Comment s'approprier une approche par compétences aux vertus éducatives pour une meilleure réussite de tous les élèves ? Une proposition transversale à partir de la discipline EPS, 8 janvier 2013, l



Mes compétences :

chef de projets pédagogiques

conférencier en éducation

tuteur de professeur stagiaire

auteur de publications pédagogiques