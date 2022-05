Philippe FERNANDES

J’ai travaillé pendant 10 ans, en tant que technicien électromécanicien.

Actuellement en industrie chimie (CDI), je m’occupe du suivi et de la mise en place du préventif de nos machines. J’ai en charge le bon fonctionnement t des utilités du site (chaufferie, froid, EPU…) et de l’organisation de travaux neuf.

Très assidu, je ne me suis jamais absenté et ne suis jamais arrivé en retard à mon poste de travail. Etre disponible et serviable, tant pour mes supérieurs hiérarchiques que pour mes collègues est également une priorité pour moi. Prêt à m’investir pleinement dans votre équipe, sérieux, rigoureux et dynamique, je me tiens à votre disposition pour vous exprimer de vive voix ma motivation pour un poste au sein de votre société.



Mes compétences :

GMAO